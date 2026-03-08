Alle 15 su Grp l’appuntamento con Domenica Toro, la trasmissione condotta da Alessandro Costa

Dalle 15 alle18, rigorosamente in diretta, torna “Domenica Toro’ su GRP vera TV (canale 15). In studio il capitano dello scudetto Claudio Sala, per commentare la partita di Napoli. Carlo Nesti realizzerà la sua scheda su Napoli-Torino e analizzerà momento e prospettive dei granata. Si parlerà anche della contestazione a Cairo, della questione stadio e Museo del Toro e di tutti i temi del mondo granata. A “Domenica Toro” condotto da Alessandro Costa affiancato da Laura Massobrio e Martina Vannini, parteciperanno anche: “Sandokan” Mario Patrignani, presidente Toro Club Pesaro, l’esperto di calcio e marketing Daniele Casella, l’opinionista Carlo Gemelli. Domenica Toro” va in onda su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte, in streaming su www.grp.it.

