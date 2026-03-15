Nuova puntata di Domenica Toro: l’appuntamento è come sempre in diretta su Grp Vera TV a partire dalle ore 15

Domenica di forte pioggia in Piemonte. L’ideale per gustarsi sul divano “Domenica Toro” dalle 15 alle18, rigorosamente in diretta, su GRP Vera TV (canale 15). Sarà proposto il video del presidente Cairo che stigmatizza gli atti vandalici di Masio. In studio l’ex Presidente del Toro, l’avvocato Pierluigi Marengo, che parlerà anche della sua lettera aperta a Cairo in cui gli chiede di cedere il Toro. Poi Claudio Sala, il capitano dello Scudetto ’76 invece analizzerà la netta vittoria del Toro sul Parma che cementa la salvezza granata.

Mentre Carlo Nesti realizzerà la sua celeberrima scheda sugli esiti di Toro-Parma e sulla contestazione a Cairo. A “Domenica Toro” condotto da Alessandro Costa affiancato da Laura Massobrio e Martina Vannini, parteciperanno anche altri giocatori-leggenda ed esponenti del mondo granata tra cui “Sandokan” Mario Patrignani, presidente Toro Club Pesaro, l’opinionista Carlo Gemelli e molti altri. Domenica Toro va su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.