Gli autori dello spettacolo hanno presentato l’opera dedicata alla squadra del Grande Torino: comunicati luogo e date dell’evento

Al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata di Grugliasco è stato presentato questa mattina lo spettacolo teatrale “Il Grande Torino – Una cartolina da un Paese diverso”, firmato da Marco Bonetto e Gianfelice Facchetti, che ne è anche interprete. L’opera, dedicata agli Invincibili, sarà portata in scena per la prima volta a Torino il 4 e 5 maggio alle ore 21 al Teatro San Giuseppe in via Andrea Doria.

La nascita dello spettacolo

Durante l’incontro, gli autori hanno raccontato la genesi dello spettacolo, accompagnato dalle musiche degli Slide Pistons, sottolineandone il valore non solo artistico ma anche culturale e memoriale. Il progetto nasce infatti con l’obiettivo di restituire al pubblico l’epopea del Grande Torino, attraverso una narrazione intensa e contemporanea, capace di parlare a diverse generazioni.

Uno spettacolo per rivivere una pagina della storia sportiva

Promosso da Csen Verbania, Museo del Grande Torino, Unione Club Granata e Inter Club Torino, lo spettacolo ha già ottenuto ampi consensi. Dal debutto milanese del 22 ottobre 2024, infatti, ha emozionato platee in tutta Italia, raccogliendo grandi apprezzamenti di pubblico e critica.

“Il Grande Torino – Una cartolina da un Paese diverso” si propone così come un appuntamento significativo non solo per gli appassionati di sport e teatro, ma per chiunque voglia riscoprire una pagina fondamentale della storia sportiva italiana e internazionale.