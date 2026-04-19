Alle 15 l’appuntamento con il programma in onda su Grp subito dopo la sfida tra Cremonese e Torino



Alle 12.30 la sfida di Cremona, dove i granata cercheranno la quinta vittoria in 7 gare della gestione D’Aversa contro l’ex Giampaolo, per scalare altre posizione in classifica. E pochi minuti dopo, dalle ore 15 alle 18, ecco “Domenica Toro”, tre ore di diretta con Alessandro Costa, il capitano dello scudetto Claudio Sala e mister Serino Rampanti, su GRP Tv, canale 15 del digitale in Piemonte e su www.grp.it.

Tantissimi i temi della puntata odierna: ovviamente gli esiti di Cremonese Toro con le analisi e le dichiarazioni a caldo ma si tratterà anche la questione della vendita del Toro, con l’ex dirigente del Milan Marc Fassone, che ha dichiarato di essere stato incaricato, a fine 2025, da un suo cliente di fare una esplorazione approfondita per l’acquisto del Toro. Ma si parlerà anche del futuro tecnico del Toro e di D’Aversa, di mercato, con Vlasic che giura fedeltà al Toro. E ovviamente spazio anche al 4 maggio. Alle 15 l’appuntamento in diretta con il programma condotto da Alessandro Costa con Laura Massobrio, Martina Anna Vannini, Carlo Gemelli e molti altri personaggi dell’ambiente granata.