L’appuntamento con Alessandro Costa e i suoi tanti ospiti è come sempre in diretta dalle 15 alle 18 su Grp Tv
Puntata da non perdere quella di oggi dalle 15 alle 18, rigorosamente in diretta, di “Domenica Toro” su GRP vera TV (canale 15). In studio il capitano del settimo scudetto, Claudio Sala, in collegamento il mitico Patrizio Sala, il mediano del Toro campione d’Italia ’76. Mentre Carlo Nesti realizzerà la sua celeberrima scheda sui temi principali della puntata: Toro-Lazio, l’arrivo di D’Aversa, la contestazione a Cairo, il rischio serie B.
Le 3 ore di avvicinamento alla partita con le formazioni ufficiali, gli schieramenti tattici, le dichiarazione del pre-partita e le interviste ai tifosi fuori dallo stadio. Ovviamente ampio spazio alla contestazione della Maratona, che non entrerà per la terza volta di fila al Grande Torino.
A “Domenica Toro”, condotto da Alessandro Costa affiancato da Laura Massobrio e Martina Vannini, parteciperanno anche altri giocatori-leggenda ed esponenti del mondo granata tra cui: “Sandokan” Mario Patrignani, presidente Toro club Pesaro, il giornalista Massimo De Marzi, Andrea Piva di “Tuttosport”, l’esperto di calcio internazionale Renato Tubere, lo storico granata Luigi Bonomi, la “Bionda nel pallone” Emilia Boseica e molti altri. “Domenica Toro” va su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.