Alle 15, dopo Genoa-Torino, appuntamento su Grp con Domenica Toro, la trasmissione condotta da Alessandro Costa: temi e ospiti

Alle 12.30 Genoa-Toro, sfida decisiva per umori, classifica e Baroni, dalle 15 alle 18 “Domenica Toro’, in diretta su Grp TV, canale 15, in streaming su www.grp.it. In studio il capitano dell’ultimo scudetto Claudio Sala, e in collegamento Giuseppe Pallavicini e Serino RampantiI per commentare la sfida tra Genoa e Toro ed analizzare momento e prospettive dei granata. A “Domenica Toro” condotto da Alessandro Costa affiancato da Laura Massobrio e Martina Vannini, parteciparanno anche “Sandokan” Mario Patrignani, presidente Toro club Pesaro, Emilia Boseica, il marketing broker Daniele Casella e il giornalista Massimo De Marzi.