Come sempre in diretta dalle 15 alle 18, su Grp Vera TV (canale 15), Alessandro Costa conduce una nuova puntata di Domenica Toro
Puntata da non perdere quella di oggi dalle 15 alle18, rigorosamente in diretta, di “Domenica Toro” su GRP Vera TV (canale 15). In studio il capitano del 7° Scudetto Claudio Sala, mentre Carlo Nesti realizzerà la sua celeberrima scheda sul tema principe della puntata: chi allenerà il Toro da giugno?
Le 3 ore di avvicinamento alla partita con le formazioni ufficiali, gli schieramenti tattici, le dichiarazione del pre-partita. Ovviamente ampio spazio alla contestazione della Maratona, che non entrerà al Grande Torino, e collegamenti dallo stadio affidati a Fabio Cantelmo. A “Domenica Toro” condotto da Alessandro Costa affiancato da Laura Massobrio e Martina Vannini, parteciperanno anche altri giocatori-leggenda ed esponenti del mondo granata tra cui “Sandokan” Mario Patrignani, presidente Toro club Pesaro, il giornalista Massimo De Marzi.
“Domenica Toro” va in onda su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.