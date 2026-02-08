Appuntamento alle 15 su Grp con Domenica Toro, trasmissione condotta da Alessandro Costa

Puntata da non perdere quella di oggi dalle 15 alle18, rigorosamente in diretta, di “Domenica Toro” su GRP (canale 15, in streaming www.grp.it ).In studio il capitano dello Scudetto Claudio Sala, per commentare Fiorentina -Toro, ma anche l’eliminazione in Coppa Italia contro l’Inter. Ci saranno interventi anche di Pasquale Bruno e Clara Mondonico mentre Carlo Nesti realizzerà la sua scheda sugli esiti di Fiorentina-Toro ed analizzerà momento e prospettive dei granata. Ovviamente ampio spazio sara’ dedicato al ricordo di Cesare Castellotti, celebérrimo corrispondente delle partite del Toro in 90 Minuto.



A ‘ Domenica Toro” condotto da Alessandro Costa affiancato da Laura Massobrio e Martina Vannini, parteciperanno anche:

-“Sandokan” Mario Patrignani, presidente Toro Club Pesaro

-Il giornalista Alessandro Muliari

-L’ esperto di calcio e marketing Daniele Casella

- L’opinionista Carlo Gemelli

