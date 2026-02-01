L’appuntamento con il programma condotto da Alessandro Costa è, come sempre, dalle 15 alle 18 su Grp Tv.

Domenica di grande passione per i tifosi granata. Alle 12.30.Toro-Lecce, sfida decisiva per umori, classifica e Baroni. E dalle 15 alle18, rigorosamente in diretta, “Domenica Toro” su GRP Vera TV (canale 15). In studio il capitano dell’ultimo scudetto, Claudio Sala, mentre Carlo Nesti realizzerà la sua celeberrima scheda sugli esiti di Toro-Lecce ed analizzerà momento e prospettive dei granata. Ovviamente saranno temi dominante anche: il calciomercato, con gli arrivi di Prati, Marianucci e Kulenovic, la contestazione della Maratona che non entrerà allo stadio e la panchina di Baroni, appesa a un filo.

A “Domenica Toro”, condotto da Alessandro Costa affiancato da Laura Massobrio e Martina Vannini, parteciparanno anche altri giocatori-leggenda ed esponenti del mondo granata tra cui “Sandokan” Mario PAtrignani, presidente Toro Club Pesaro, il giornalista Massimo De Marzi, l’opinionista granata Carlo Gemelli, l’esperto di calcio e marketing Daniele Casella e molti altri. “Domenica Toro” va su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.