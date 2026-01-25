Alle 15 su Grp torna l’appuntamento con Domenica Toro, per commentare la brutta sconfitta col Como di ieri: conduce Alessandro Costa

In studio il capitano dello scudetto, Claudio Sala, in collegamento il mediano dello scudetto e del ciclo Toro 1975-81, Patrizio Sala per commentare la sfida tra Como e Toro ed analizzare momento e prospettive dei granata. Saranno dunque Claudio e Pat Sala gli ospiti principali di “Domenica Toro” condotto da Alessandro Costa affiancato da Laura Massobrio e Martina Vannini.

Appuntamento oggi, 25 gennaio, dalle ore 15 alle ore 18 su GRP televisione (canale 15 del digitale in Piemonte, www.grp.it ) con naturalmente ampio spazio al calciomercato con i possibili acquisti e cessioni del Toro.

A “Domenica Toro” parteciperanno anche:

-“Sandokan” Mario Patrignani, presidente Toro club Pesaro

– il giornalista Massimo De Marzi