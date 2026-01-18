Torna l’appuntamento con Domenica Toro, l’appuntamento in onda su Grp dalle 15 alle 18: ecco gli ospiti e i temi

L’ impresa di Roma, espugnata martedì in Coppa Italia e i minuti che precedono la terza sfida stagionale tra i granata ed i giallorossi, con molti collegamenti dallo stadio e 2 grandi Leggenda granata: in studio il capitano dello scudetto Claudio Sala e lo stopper del Toro dal 1976 al 1985 Gigi Danova. Questo e molto altro in “Domenica Toro” condotto da Alessandro Costa affiancato da Laura Massobrio e Martina Vannini.

Analisi della doppia sfida Toro-Roma affidata anche al totem del giornalismo sportivo Carlo Nesti ,che ha preparato la sua scheda per i tifosi granata. Appuntamento dunque oggi, 18 gennaio, in diretta dalle ore 15 alle ore 18 su GRP televisione (canale 15 del digitale in Piemonte) con naturalmente ampio spazio al calcio mercato con i possibili acquisti e cessioni del Toro.

A “Domenica Toro” parteciperanno anche:



– “Sandokan” Mario Patrignani, presidente Toro Club Pesaro

– il giornalista Massimo De Marzi

– l’ ex istruttore allenatore del settore Giovanile del Toro, Vitantonio Zaza

– l’ opinionista granata Carlo Gemelli

– lo storico e scrittore granata’ Luigi Bonomi

– il marketing broker Daniele Casella

Inoltre verrà presentato il libro per i 70 anni del Toro Club Bra con Lino Ferrero. “Domenica Toro” va su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it.