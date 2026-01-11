Torna Domenica Toro: appuntamento alle ore 15 su Grp per tre ore di analisi sul momento dei granata
Nella seconda puntata del 2026 di “Domenica Toro” condotto da Alessandro Costa affiancato da Laura Massobrio e Martina Vannini, i tifosi granata potranno ascoltare analisi, commenti, pagelle della partita del Toro di ieri sera a Bergamo con Claudio Sala, capitano dello scudetto 76, appena nominato rappresentante della Regione Piemonte nel CdA della Fondazione Filadelfia.
Analisi della partita affidata anche a Carlo Nesti ,che ha preparato la sua celeberrima scheda di Atalanta-Toro per i tifosi granata. Appuntamento dunque oggi, 11 gennaio, in diretta dalle ore 15 alle ore 18 su GRP televisione (canale 15 del digitale in Piemonte, in streaming su www.grp.it) con naturalmente ampio spazio al calcio mercato con i possibili acquisti e cessioni del Toro.
Ovviamente una finestra importante dedicata anche alla sfida di martedì in Coppa Italia contro la Roma.
Questo e molto altro in “Domenica Toro” cui parteciperanno anche:
-“Sandokan” Mario Patrignani, presidente Toro Club Pesaro
– Il giornalista Massimo De Marzi
– Il presidente del Toro Club Tomà, Lorenzo Pistamiglio