Appuntamento alle 15 con Domenica Toro, la trasmissione di Grp condotta da Alessandro Costa: tre ore di diretta prima del match di Verona
Nella prima puntata del 2026 di “Domenica Toro” condotto da Alessandro Costa, i tifosi granata potranno vivere le ore ed i minuti immediatamente precedenti la sfida del Bentegodi con Claudio Sala, capitano dello scudetto del ’76, ed appena nominato rappresentante della Regione Piemonte nel Cda della Fondazione Filadelfia.
Appuntamento dunque oggi, 4 gennaio dalle ore 15 alle ore 18 su GRP televisione (canale 15 del digitale in Piemonte, in streaming su www.grp.it) con i collegamenti dallo stadio di Verona, le ultime sulle formazioni e tutte le notizie di mercato.
Il Toro confermerà la buona tradizione contro il Verona, con 1 sola sconfitta nelle ultime 17 gare? 3 partite in 6 giorni: il Toro riuscirà a dare un senso alla stagione, oppure resterà nel solito limbo?
E sul mercato, tornerà Mandragora al Toro? Zapata accetterà la ricca offerta del Besiktas? Il cagliaritano Prati sostituirà Ilic destinato alla Lazio? Ed in difesa e sulle fasce chi arriverà?
Questo e molto altro in “Domenica Toro”, a cui parteciperanno anche:
– Emilia Boseica dal “Bentegodi”
– “Sandokan” Mario Patrignani, presidente Toro club Pesaro
– il giornalista Massimo De Marzi
– l’ opinionista granata Carlo Gemelli