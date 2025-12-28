Domenica Toro va in onda in diretta, dalle ore 15 alle 18, su Grp TV. Conduce Alessandro Costa e in studio sono presenti tanti ospiti

Saranno Claudio Sala, capitano dello scudetto ’76, e appena eletto rappresentante della Regione Piemonte nel CdA della Fondazione Filadelfia, e Renato Copparoni, portiere del Toro dal 1978 al 1987 e primo portiere italiano a parare un rigore a Maradona, gli ospiti principali di “Domenica Toro” di oggi, 28 dicembre dalle ore 15 alle ore 18 su GRP televisione (canale 15 del digitale). Ovviamente tutti i commenti, le analisi le pagelle e le voci di Toro-Cagliari, e tutti i temi del mondo granata con spazio anche al mercato.

Arriverà Marinucci per puntellare la difesa? Riuscirà Cairo a resistere alle sirene del Brighton che corteggia Adams? Con il Cagliari si prospetta lo scambio Prati-Masina? A “Domenica Toro” parteciperanno anche altri giocatori-leggenda ed esponenti del mondo granata tra cui “Sandokan” Mario Pztrignani, presidente Toro club Pesaro, il marketing broker Daniele Casella, l’opinionista granata Carlo Gemelli e da Cagliari Andrea Caboni. Domenica Toro va su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.