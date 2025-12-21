Alle 15 su Grp, canale 15 del digitale, una nuova puntata di Domenica Toro, trasmissione condotta da Alessandro Costa

Il capitano della scudetto del ’76 Claudio Sala e la Leggenda granata Natalino Fossati sono gli ospiti principali di Domenica Toro per commentare in diretta la partita dei granata in casa del Sassuolo, con un’ora abbondante di post-partita. Appuntamento oggi dalle ore 15 alle ore 18 su GRP televisione (canale 15 del digitale, in streaming su www.grp.it), in simultanea con la partita con “Domenica Toro”, il rotocalco che parla al 100% delle vicende granata condotto da Alessandro Costa coadiuvato da Laura Massobrio e Martína Vannini.

Tra gli altri ospiti anche Daniele Casella, Fabio Milano e numerosi personaggi del mondo granata.