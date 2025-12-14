L’appuntamento con Alessandro Costa e i suoi tanti ospiti è come sempre in diretta dalle 15 alle 18 su Grp TV

Tre ore di puntata assolutamente da non perdere quella odierna di “Domenica Toro”. L’esonero di Vagnati, il ritorno di Petrachi, le parole di Cairo e del ds, le prospettive per il mercato di gennaio, la panchina di Baroni e ovviamente l’analisi ed il commento di Torino-Cremonese giocata ieri.

Insomma puntata ricchissima dalle ore 15 alle ore 18 su GRP televisione (canale 15 del digitale e www.grp.it in streaming). Domenica Toro è il rotocalco che parla al 100% delle vicende granata condotto da Alessandro Costa, coadiuvato da Laura Massobrio e Martina Vannini. Grandi ospiti per parlare di tutti questi temi. Tra gli altri: l’ ex Presidente del Toro Avv. Pierluigi Marengo, il Re dei telecronisti Carlo Nesti, lo storico allenatore-istruttore del Toro Antonino Zaza, “Sandokan” Mario Patrignani, presidente Toro club Pesaro, il giornalista di “Torinoggi” Massimo De Marzi, l’opinionista granata Carlo Gemelli, la fotografa sportiva Federica Bava. Domenica Toro va su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.