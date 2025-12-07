Su Grp, sul canale 15, torna Domenica Toro: in diretta dalle 15 alle 18 una puntata ricca di ospiti e di spunti

Tante Leggende Granata ospiti oggi dalle ore 15 alle ore 18 su GRP televisione (canale 15 del digitale, in streaming su www.grp.it), a “Domenica Toro”, il rotocalco che parla al 100% delle vicende granata condotto da Alessandro Costa coadiuvato da Laura Massobrio e Martina Vannini.

Da Patrizio Sala a Rampanti, da Pigino, a Cazzaniga che oltre ad aver indossato la maglia granata hanno anche allenato il Toro, ma anche Carlo Nesti, Mario Patrignani, presidente del Toro Club Fedelissimi di Pesaro e l’opinionista granata Carlo Gemelli. Ovviamente la vigilia il Toro-Milan è il tema dominante, con le formazioni e le ultime notizie. Baroni in caso di sconfitta rischia la panchina? Nesta, Zenga Gotti, De Biasi, Pecchia, D’Aversa, Longo: chi potrebbe eventualmente chiamare Cairo in caso di esonero?

Lo stesso Cairo e Vagnati saranno contestati pesantemente domani allo stadio, dopo le dure critiche ricevute da alcuni giornalisti?