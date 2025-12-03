Al Museo del Toro la mostra dedicata a Dossena: l’ex granata nella Hall of Fame con Zaccarelli e Pederzoli

“Con la maglia numero 10” è il nome della mostra dedicata a Beppe Dossena, inaugurata al Museo del Grande Torino e della Leggenda granata e che resterà visibile fino al 22 febbraio 2026. Dossena, nella giornata del compleanno del Torino, è anche entrato nella Hall of Fame granata. L’ex giocatore del Torino, in granata dal 1981 al 1987 non è stato il solo a ricevere questo riconoscimento: con lui anche Renato Zaccarelli vincitore dell’ultimo scudetto del Torino nel 1976 e terzo giocatore per minuti giocati in granata e per finire Goffredo Pederzoli, storico dirigente del Torino di Pianelli.