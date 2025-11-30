In diretta su Grp il rotocalco granata condotto da Alessandro Costa e in onda la domenica dalle 15 alle 18

Torna oggi dalle ore 15 alle ore 18 su GRP televisione (canale 15 del digitale, in streaming su www.grp.it), Domenica Toro, il rotocalco che parla al 100% delle vicende granata condotto da Alessandro Costa coadiuvato da Laura Massobrio e Martina Vannini. Commenti a caldo pochi minuti dopo la fine di Lecce-Torino con interviste, commenti, analisi e pagelle della sfida tra salentini e granata’.

Alla puntata odierna interverranno molti ex calciatori-leggenda del Toro e vari opinionisti del mondo granata, tra cui:

– il direttore di Toro.it Ivana Crocifisso

– la leggenda granata’ Giuseppe Pallavicini

– “Sandokan” Mario PAtrignani, presidente Toro club Pesaro

– Renato Tubere grande esperto di calcio internazionale

– l’ opiniónista granata Carlo Gemelli

-il giornalista Alessandro Muliari

-il redattore di Rock and Goal Fabio Zanco