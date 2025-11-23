Torna oggi dalle ore 15 alle ore 18 su GRP televisione (canale 15 del digitale), Domenica Toro

Torna oggi dalle ore 15 alle ore 18 Domenica Toro, il rotocalco che parla al 100% delle vicende granata condotto da Alessandro Costa coadiuvato da Laura Massobrio.

Dopo il pareggio nel derby e 6 gare senza sconfitte, il Toro continuerà il suo momento magico anche contro il Como? Quanto pesera’ l’assenza d Simeone nell’attacco granata? Zapata avrà maggior minutaggio? Paleari sarà confermato in porta e senza Ilic, Asllani tornerà titolare? La contestazione contro Cairo allo stadio sarà affievolita, dopo i brillanti risultati delle ultime settimane? Di tutto questo e molto altro si parlerà oggi domenica 23 novembre. Domenica Toro va in onda su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it

Alla puntata odierna interverranno molti ex calciatori-leggenda del Toro e vari opinionisti del mondo granata, tra cui: