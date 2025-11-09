Dalle 15 alle 18, come sempre su GRP, Alessandro Costa conduce una nuova puntata del programma Domenica Toro

Tre ore per commentare il derby con grandi ospiti. Tanti ex campioni del Toro che hanno vissuto derby leggendari saranno protagonisti oggi di Domenica Toro. In diretta dalle ore 15 alle ore 18, (ovviamente su GRP vera tv, canale 15 del digitale in Piemonte e su www.grp.it in streaming). Alla puntata odierna ,condotta come sempre da Alessandro Costa, coadiuvato da Laura Massobrio e Martina Anna Vannini interverranno vari personaggi ed ex calciatori del mondo granata, tra cui:

– la leggenda granata Pasquale Bruno

-l’ex presidente del Toro Avv.Pierluigi Marengo

– la Leggenda granata’ Patrizio Sala

– lo storico telecronista Rai Carlo Nesti

– la leggenda granata’ Silvano Benedetti

-il Presidente del Toro club Pesaro Mario Patrignani

-il preparatissimo istruttore ed allenatore del Toro Antonio Zaza

-la Leggenda granata’ Giuseppe Pallavicini

– il direttore di Toro it Ivana Crocifisso

– il marketing broker Daniele Casella

-Il giornalista di Torinoggi Massimo De Marzi

-Andrea Piva, giornalista di Tuttosport