Dalle 15 alle 18, come sempre su Grp Tv, Alessandro Costa conduce una nuova puntata di Domenica Toro

Il racconto in diretta e i commenti e le analisi post partita di Toro-Pisa, sono i temi della puntata di oggi, 2 novembre, di Domenica Toro. Un appuntamento di 3 ore per i tifosi granata in diretta dalle ore 15 alle ore 18, (ovviamente su GRP Vera tv, canale 15 del digitale in Piemonte e su www.grp.it per il resto del mondo) per vivere e analizzare a caldissimo la partita del Grande Torino, dove con una vittoria i granata salirebbero nella parte nobile della classifica.

Commento live, interviste, analisi e pagelle della sfida tra granata e toscani. Alla puntata odierna, condotta come sempre da Alessandro Costa, coadiuvato da Laura Massobrio e Martina Anna Vannini, interverranno vari personaggi ed ex calciatori del mondo granata, tra cui la leggenda Natalino Fossati, lo storico telecronista Rai Carlo Nesti, il preparatissimo istruttore ed allenatore del Toro Antonio Zaza, l’opinionista Carlo Gemelli, il giornata di Torinoggi Massimo De Marzi, Andrea Piva, giornalista di Tuttosport, e molti altri.