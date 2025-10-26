Tanti ospiti presenti nella puntata odierna di Domenica Toro per commentare la partita delle 12.30 tra il Torino e il Genoa

“Domenica Toro”, su GRP , tre ore di commento subito dopo Toro-Genoa. Sia chi resta a casa, sia chi va allo stadio, può seguire dalle ore 15 alle ore 18 Domenica Toro, 3 ore di commento a caldissimo dopo Toro-Genoa con analisi, pagelle, interviste e collegamenti dallo stadio. In studio invece la giornalista Mediaset Silvia Vada, la leggenda granata Natalino Fossati, l’avvocato Andrea Ricca Barberis sono gli ospiti principali della puntata odierna, anche per presentare il loro libro “Alla Juve mai”, dedicato allo stesso Fossati.

A Domenica Toro, condotto come sempre da Alessandro Costa coadiuvato da Laura Massobrio e Martina Anna Vannini, interverranno anche il direttore di Toro.it Ivana Crocifisso, il celeberrimo Carlo Nesti, lo storico istruttore ed allenatore del Toro Antonio Zaza, il giornalista di “Tuttosport” Andrea Piva, il broker manager Daniele Casella e molti altri ospiti del mondo granata. Domenica Toro va su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.