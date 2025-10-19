L’appuntamento con il programma condotto da Alessandro Costa, come sempre, è su Grp (canale 15 del digitale terrestre)
Cristiana Ferrini sarà l’ospite principale di Domenica Toro per presentare il suo libro “Mio papà. Il capitano dei capitani”. Ma ovviamente si parlera’ tantissimo di Toro-Napoli e di tutti i temi del mondo granata
Un appuntamento di 3 ore per I tifosi granata in diretta dalle ore 15 alle ore 18, condotto come sempre da Alessandro Costa coadiuvato da, Laura Massobrio e Martina Anna Vannini. Interverranno anche: la leggenda granata Natalino Fossati, il direttore di Toro.it Ivana Crocifisso, il celeberrimo Carlo Nesti, lo storico istruttore ed allenatore del Toro Antonio Zaza, l giornalista di “Tuttosport” Andrea Piva e molti altri ospiti.
Domenica Toro va in onda su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.