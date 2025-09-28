Dalle 15 alle 18 nuovo appuntamento con Domenica Toro: ecco i temi e gli ospiti del programma condotto da Alessandro Costa

Quattro punti con un calendario difficile, ma due sconfitte rovinose che destano perplessità anche sul lavoro di Mister Baroni.In una clima di grande contestazione verso il presidente Cairo per nulla mitigato della vittoria sul Pisa in Coppa Italia. Tutti elementi che rendono la sfida del Tardini caldissima.

Parma-Toro è una sfida-salvezza, oppure sarà l’inizio della risalita per Simeone e compagni? Di tutto questo si parlerà oggi domenica 28 settembre a “Domenica Toro”, un appuntamento di 3 ore per I tifosi granata. in diretta dalle ore 15 alle ore 18, (ovviamente su GRP Vera tv (in streaming su www.grp.it) e poi anche in replica serale dalle ore 21.30 alle 00.30. Alla puntata odierna, condotta come sempre da Alessandro Costa, Laura Massobrio e Martina Anna Vannini interverranno: