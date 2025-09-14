Alessandro Costa conduce in diretta, dalle 15 alle 18, una nuova puntata di Domenica Toro: il programma va in onda su Grp Vera TV

La domenica perfetta da passare sul divano. Infatti pochi minuti dopo la fine di Roma-Toro va in onda in diretta la 3a puntata della stagione 2025-26 di “Domenica Toro”. Un appuntamento di 3 ore per i tifosi granata in diretta dalle ore 15 alle ore 18 (ovviamente su GRP Vera tv) e poi anche in replica dalle ore 21.30 alle 00.30, per analizzare a caldissimo la partita dell’Olimpico con commenti, interviste, analisi e pagelle della sfida tra granata e giallorossi. Ovviamente anche spazio alle dichiarazioni del presidente Cairo che ha definito la contestazione nei suoi confronti un acufene.

Alla puntata odierna, condotta come sempre da Alessandro Costa, Laura Massobrio e Martina Anna Vannini interverranno: l’ ex Presidente del Toro avvocato Pierluigi Marengo, le leggende granata Patrizio Sala, Serino Rampanti e Giuseppe Pallavicini, Daniele Casella giornalista e marketing broker, Alessandro Muliari ,giornalista di fede granata, Ivana Crocifisso direttore di Toro.it, Andrea Piva giornalista di Tuttosport, Luigi Bonomi storico e scrittore granata, Mario Patrignani, presidente Toro club Pesaro.