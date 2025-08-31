Su Grp appuntamento con Domenica Toro: tre ore di diretta prima dell’inizio del match tra i granata e la Fiorentina

Seconda puntata della stagione 2025-26 di Domenica Toro oggi 31 agosto. Un appuntamento di 3 ore per I tifosi granata in diretta dalle ore 15 alle ore 18, ovviamente su GRP Vera tv, canale 15 del digitale in Piemonte, e su www.grp.it. La puntata sarà dedicata alle ore immediatamente precedenti la sfida tra Toro e Fiorentina con collegamenti dallo stadio e le ultime notizie sulla partita.

Grande spazio al calciomercato ed un tributo a “Sergione” per 20 anni collaboratore come preziosissimo factotum del Toro, da Sergio Rossi a Cimminelli e grande cuore granata, scomparso ieri. Inoltre mercoledì ricorrono I 20 anni dalla presidenza Cairo, e quindi si farà il bilancio della gestione societario da parte del tycoon granata.



Come sempre interverranno vari personaggi del Toro e personaggi del mondo granata;. Alla puntata odierna parteciperanno:

• Antonio Zaza, storico allenatore ed istruttore Torino FC

• Daniele Casella, giornalista e marketing broker

• Serino Rampanti, leggenda granata e storico allenatore Toro

• Ivana Crocifisso, Direttore Toro.it

• Andrea Piva, giornalista Tuttosport

• Emilia Boseica



Non mancherà l’appuntamento con Carlo Nesti nella rubrica “Pareri O-Nesti”, oltre alla rassegna stampa e “storia granata” di Fabio Milano, “Uomini da Toro” e la nuova rubrica “U Carcamagnu della settimana”.

Domenica Toro, realizzato in partnership con Toro.it, è condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e Martina Anna Vannini.

