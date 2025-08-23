Alla vigilia della sfida tra Inter e Torino, torna Domenica Toro con la prima puntata della nuova stagione

La prima trasmissione televisiva della stagione 2025-26 che andrà in onda sarà “Domenica Toro” che, dopo la pausa estiva, riprenderà domenica 24 agosto. 2 gli appuntamenti di 3 ore ciascuno per i tifosi granata: in diretta dalle ore 15 alle ore 18 e la replica serale dalle ore 21 alle ore 24. Ovviamente su GRP Vera tv, l’unica emittente che produce programmi dedicati al Toro.

La prima puntata sarà dedicata al mercato granata con l’analisi dei nuovi acquisti e le prospettive tecnico tattiche che proporrà Baroni.

Domenica Toro, realizzato in partnership con Toro.it, sarà condotto anche quest’anno da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e Martna Anna Vannini. Come sempre parteciperanno molti ex calciatori del Toro e personaggi del mondo granata e ci saranno alcune rubriche fisse: la scheda di Carlo Nesti nella rubrica “Pareri O-Nesti”, la rassegna stampa e “Storia granata” di Fabio Milano, “Uomini da Toro” e la nuova rubrica “U Carcamagnu della settimana”. Domenica Toro andrà su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.