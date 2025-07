Ecco quali sono i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che seguono da vicino le vicende del Torino

Tuttosport

Col Napoli non è finita: Simeone

Sanabria in uscita: piace alla Cremonese, ma anche a Verona e Parma

La partenza del paraguaiano può favorire l’arrivo in granata del Cholito

“Calciavo le lattine, corro come mamma”. Ecco il Cobra del Toro

Aboukhlal è figlio di un’atleta dalle grandi doti che lasciò l’agonismo per sposarsi. I suoi racconti da giovanissimo, l’esultanza da… serpente

Ilic 3.0. L’incompiuto si gioca l’ultima chance

Fortemente voluto da Juric nel gennaio del 2023, non ha mai convinto ed è stato vicino alla cessione. E’ partito con il piede giusto, però era già accaduto nel 2024 e poi ha deluso

La Stampa

Un Cobra per il Toro. Aboukhlal è pronto: “Fatta la scelta giusta”

Visite e oggi l’annuncio del club: “Sono in una grande squadra”. Veloce e letale, esulta ai gol mimando il morso del serpente

Aboukhlal e non solo: ora nasce il nuovo Toro

Il marocchino è il rinforzo di qualità, ma sulle fasce si cercano anche Oristanio e Elmas. In attacco Simeone si avvicina

La Gazzetta dello Sport

Toro. Colpo Aboukhlal

Un jolly offensivo tutto gol e affondi: “Sono pronto”