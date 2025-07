Nella giornata di ieri, sabato 12 luglio, il consueto raduno del Toro Club Fedelissimi di Pesaro: un grande successo

Come ogni anno, un grande successo. Ma quest’anno, ancora di più. Sabato 12 luglio c’è stato il consueto raduno del Toro Club Fedelissimi Granata di Pesaro. Una giornata in compagnia e in allegria, all’insegna dell’amore per il Toro. Mario Patrignani, presidente del Toro Club, si è detto contento ed emozionato della riuscita dell’evento. Presenti tanti ospiti del mondo granata.

La giornata

Il raduno è iniziato nel pomeriggio, davanti al monumento di Pesaro dedicato al Grande Torino. Lì sono stati letti i nomi dei caduti a Superga e poi è partita la marcia per le vie della città. Una marcia per tifare il Torino ma anche di contestazione verso Urbano Cairo, in piena continuità di quella svolta il 4 maggio a Torino. Presenti circa 200 persone all’evento. La marcia ha portato alla grigliata di pesce sulla spiaggia, dove hanno parteciptato tra gli altri Pasquale Bruno e lo speaker Stefano Venneri. Un successo vero e proprio.