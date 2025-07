Il libro di Cristiana Ferrini dedicato a papà Giorgio è da oggi in libreria: un ritratto intimo e familiare del Capitano del Torino

Esce oggi in tutte le librerie d’Italia “Mio padre, il capitano dei capitani” (Cairo editore) il primo libro di Cristiana Ferrini dedicato a suo padre Giorgio, simbolo granata per oltre quindici stagioni che detiene tuttora il record di presenze (566, con 56 reti) con la maglia del Toro. Un ritratto familiare, quasi intimo, quello che Cristana traccia nel raccontare un padre che è stato molto più di un simbolo per ogni tifoso. Ferrini, dopo una vita come calciatore, divenne il vice di Gigi Radice nella stagione dell’ultimo scudetto granata, prima di essere stroncato da un aneurisma cerebrale che lo porterà via nel novembre del 1976, a soli 37 anni.

“Il sogno di questo libro è stato chiuso nel mio cassetto per molto tempo, poi ho avuto il coraggio di aprirlo e di portare a termine questo libro che ora è per tutti i tifosi granata. Vorrei in particolare che emergesse la figura dell’uomo Giorgio, per raccontare la persona eccezionale che è stata. Oltre che il calciatore che tutti hanno apprezzato, era anche un papà meraviglioso”: con queste parole l’autrice presenta il libro, al quale sarà abbinato un QR Code che rimanda alla pagina Instagram giorgio.ferrini8 dove verranno caricati a cadenza regolare scatti fotografici inediti, direttamente dall’archivio della famiglia Ferrini, che ritraggono il Capitano dentro e fuori dal campo, per non dimenticare mai quello che ad oggi rappresenta un vero e proprio totem per ogni granata.