Puntata speciale quella di oggi, 1 giugno, di “Domenica Toro”, in onda in diretta dalle ore 15 alle ore 18. Terminato il campionato, iniziano infatti le puntate antologiche. Quella odierna, del 5 gennaio, fu realizzata 3 giorni dopo la scomparsa di Aldo Agroppi. E per ricordare il mitico calciatore e soprattutto il grande Uomo, Alessandro Costa proporrà lunghe interviste di repertorio con Aldo Agroppi, oltre alle testimonianze di suoi amici e compagni in primis Angelo Cereser. Una puntata assolutamente da seguire con nostalgia e commozione. “Domenica Toro” va su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.