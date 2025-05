A poche dal calcio d’inizio di Torino-Roma, Alessandro Costa torna con una nuova puntata del suo Domenica Toro

Puntata speciale quella di oggi, 25 maggio, di “Domenica Toro”, il rotocalco curato e condotto da Alessandro Costa, in onda in diretta dalle ore 15 alle 18 su GRP televisione. Si parlerà ovviamente della sfida con la Roma per chiudere in bellezza un campionato anonimo. Si tratterà anche del mercato granata con la tabelle dei partenti e dei nuovi possibili acquisti. E sarà stilato il “pagellone” della stagione 2024-25. Inoltre ampio spazio alla premiazione del terzo pallone granata, assegnato a Maripan e Mullen.

Interviste esclusive con: Gigi Marengo, Luciano Castellini, George Garbero Pianelli, Beppe Dossena, Antonino Asta, Silvano Benedetti, Claudio Onofri, Franco Semioli, Natalino Fossati, Giuseppe Pallavicini, Angelo Cereser, Oskar.

Interveranno Andrea Piva vicedirettore Toro.it e giornalista di Tuttosport, Vitantonio Zaza per decenni istruttore e allenatore Toro, Franco Carena , creatore eventi culturali granata, il celeberrimo giornalista Carlo Nesti, lo storico granata Fabio Milano, il giornalista Massimo De Marzi, Sandokan Mario Patrignani, il marketing broker Daniele Casella, la fedelissima Martina Anna Vannini. “Domenica Toro” andrà in onda su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.