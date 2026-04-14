La conferenza stampa di presentazione de La Partita della Storia, evento che omaggerà il Torino dello scudetto del 1976

Il 16 maggio saranno trascorsi 50 anni dall’ultimo scudetto. Allo stadio Grande Torino è in corso la presentazione dell’evento che si svilupperà proprio nello stesso stadio in cui nel 1976 il Torino vinse il suo ultimo scudetto. In sala, tra gli altri, Claudio Sala, Serino Rampanti e Giuseppe Pallavicini, oltre ai rappresentanti del Torino – nella persona del direttore operativo Alberto Barile – e al tecnico del Torino, D’Aversa, che ha scelto di esserci prima di andare a dirigere il primo allenamento della settimana.

Claudio Sala: “Uno scudetto inaspettato”

“L’idea di questa giornata è partita per far giocare qualche minuto ai protagonisti dello scudetto, poi abbiamo visto le date di nascita…”, comincia così a parlare dell’evento Claudio Sala…“Quello è stato uno scudetto inaspettato, Radice ha avuto il coraggio di rimpiazzare la vecchia guardia, chi è arrivato ha vinto subito mentre io prima di riuscirci ci ho messo 8 anni: l’ho sfiorato parecchie volte, sono arrivato parecchie volte, in una città dove ci sono Juventus e Torino non è facile vincere. Uno scudetto inaspettato, siamo andati a sei punti dalla Juve, ma quella che doveva essere una festa per il Toro non è mai una festa: avevamo fatto tutte vittorie casalinghe e quando andiamo a cadere, facendo un punto? In casa col Cesena. Rischiavamo lo spareggio e speravamo di farlo l’anno dopo, quando abbiamo conquistato 50 punti. Vincendo l’anno seguente avremmo scritto la storia. Ci vedremo su questo campo. Pulici è entusiasta, sarà qui, mi ha assicurato che ci sarà, aspettiamo anche Graziani, io senza i miei Gemelli non posso giocare”.

Rampanti: “Il ricavato per Casa Ugi”

Così Rampanti: “Ringrazio Sala e Pallavicini, innanzitutto, ci sentiamo la responsabilità di portare avanti l’evento. Evento benefico: è da sottolineare bene. Con questo evento festeggiamo i 50 anni dallo scudetto e tutti coloro che nel settore giovanile hanno vinto gli scudetti. Ci saranno circa 90 ex giocatori. Ringrazio il Torino per l’auto perché è sicuramente un evento molto grande. Ringrazio Joma che ci ha aiutato a far nascere delle maglie per l’evento, maglie che diventeranno poi storiche, la Roma ci ha dato la massima disponibilità. Ringrazio Beretta e Suzuki che con un piccolo gesto ma significativo ci aiuteranno in questa avventura, ringrazio i presenti che ci hanno aiutato per organizzare tutto. Doniamo ai bambini qualcosa di noi. L’evento inizierà intorno all’ora di pranzo, poi scenderanno in campo i ragazzi di Casa Ugi. Si esibiranno poi i Sensounico, Valerio Liboni e Oskar degli Statuto. Tra l’intervallo della sfida grandi (potrebbero esserci 35 minuti per tempo, ci saranno Asta, Ferrante, Fuser, Vives, Gomis, ci sarà Simone Benedetti) andremo a premiare i giocatori che fecero storia nel derby del 3-2, Bonesso, Dossena e Torrisi. Lasciamo da parte le polemiche, spero partecipi più gente possibile”.

“Abbiamo invitato Sonego e Ghione, Sonego ci ha detto che se non dovesse partecipare agli Internazionali di Roma sarà qui, ho personalmente invitato Chiambretti. Cercheremo di fare anche spettacolo e speriamo che riesca bene”.

La concomitanza con Cagliari-Torino

“Per noi – ha continuato Rampanti -era importante farla nella stessa data, ripercorrerla così. Se il Torino riuscirà a fare in modo che la sfida col Cagliari non sia in contemporanea a noi farà piacere”,

Barile: “Biglietti in vendita da domani”

Così Barile: “La vendita dei biglietti partirà domani cono prezzi accessibili a tutti, 10 euro per le tribune, 5 per i distinti, 1 euro per gli Under 16. Valuteremo poi l’apertura di altri settori”.

“I cancelli saranno aperti alle 13.30, alle 14 toccherà a Casa Ugi, alle 15 inizierà l’evento vero e proprio.Bisognerà capire anche la questione di Torino e Cagliari, abbiamo cominciato già un discorso con la Lega e pure col Cagliari, poi c’è un tema di classifica”.

