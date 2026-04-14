Domani avrà inizio la vendita dei biglietti per la Partita della storia, in commemorazione dei 50 anni dalla vittoria dello scudetto del ’76

Come già annunciato da tempo e confermato nell’esclusiva conferenza stampa di oggi, il prossimo 16 maggio sarà una giornata storica per il Torino, che ricorda, a 50 anni di distanza, la vittoria dell’ultimo scudetto granata, quello conquistato proprio il 16 maggio del 1976 dal Toro di Gigi Radice. Per ricordare e commemorare al meglio quella storica impresa, l’associazione ex calciatori granata ha organizzato una partita allo stadio Olimpic Grande Torino, in cui scenderanno in campo ben 90 ex giocatori, tra cui alcune storiche leggende del club granata.

Inizia la vendita dei biglietti

Da domani prenderà il via la vendita dei biglietti sul sito ufficiale del Toro, con prezzi accessibili a tutti: €5 per i biglietti nei distinti e €10 per la tribuna e €1 per gli Under 16. Nel caso in cui la richiesta dovesse essere addirittura maggiore della capienza stessa di questi 2 settori, si valuterà di aprire una o due curve (Maratona e Primavera).

I cancelli saranno aperti alle 13.30 e alle 15 inizierà l’evento vero e proprio.

Il ricavato della vendita dei biglietti sarà successivamente devoluto a Casa UGI, realtà di Torino che offre accoglienza e sostegno alle famiglie dei bambini che si trovano in cura all’ospedale infantile Regina Margherita.