Il 16 maggio ci sarà la Partita della Storia, e il Toro chiederà alla Lega Serie A di non programmare Cagliari-Torino quel giorno

Nella conferenza stampa di oggi, sono stati dati maggiori dettagli riguardo alla Partita della Storia (così chiamata dal club) che si giocherà il prossimo 16 maggio all’Olimpico Grande Torino, ovvero l’evento commemorativo dei 50 anni dalla vittoria dello storico scudetto del 1976. Oltre a dare nuove informazioni riguardo ai partecipanti, all’orario dell’evento e alla vendita dei biglietti (che inizierà domani), si è anche parlato della possibile sovrapposizione dell’evento con la partita che il Torino dovrò disputare a Cagliari per le 37a giornata di Serie A.

Torino, Lega Serie A e Cagliari in dialogo

Durante la conferenza stampa, il direttore operativo del Torino, Alberto Barile, ha inoltre specificato che il club è già in dialogo con la Lega Serie A e con il Cagliari per evitare la concomitanza tra i due eventi, cercando per cui di non far programmare il match tra i sardi e i granata nello stesso giorno della Partita della Storia. Le difficoltà potrebbero sopraggiungere nel momento in cui il Cagliari non sia ancora matematicamente salvo alla penultima giornata, obbligando in un certo senso la Lega a programmare la partita dei sardi in parallelo con le altre sfide salvezza di quel turno di campionato.

Tuttavia, anche si dovesse riuscire ad evitare questa sovrapposizione di partite, ciò non assicurerà la presenza dell’attuale squadra al Grande Torino (che potrebbe essere già partita per la Sardegna), ma permetterebbe quantomeno alla tifoseria granata di non perdersi nessuna delle 2 partite.