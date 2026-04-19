La spiegazione del tecnico del Torino D’Aversa per la fascia di capitano data a Biraghi: “Incomprensione in campo”
Era il 31′ della ripresa di Cremonese-Torino quando il tecnico del Toro, Roberto D’Aversa, decideva di mandare in campo Biraghi al posto di Obrador. Fin qui non ci sarebbe apparentemente nulla di strano se non fosse per un episodio che ha fatto sorgere a tifosi e addetti ai lavori qualche dubbio. Si tratta ovviamente del passaggio della fascia di capitano proprio a Biraghi, apparentemente inspiegabile. Con Maripan già sostituito, alla concomitante uscita di Vlasic (per Anjorin) ci si sarebbe aspettati che la fascia, lasciata dal capitano granata nelle mani del centrocampista inglese venisse consegnata ad uno tra Ginetis e Coco. In fatto di anzianità, infatti, sarebbero stati proprio loro i “papabili” vicecapitano in campo in quel momento.
L’errore di Anjorin
La domanda sorge dunque spontanea: perchè Biraghi? Nessun mistero: a chiarire la situazione ci pensa infatti proprio il tecnico granata D’Aversa che, in conferenza stampa, spiega come in realtà si sia trattato semplicemente di un banale errore proprio di Anjorin: “C’è stata qualche incomprensione in campo. Il vicecapitano era Gineitis ma Anjorin, per velocizzare in campo ha consegnato la fascia a Biraghi. Il vicecapitano sulla distinta era Gineitis“.
Come si dice a Roma? Eh… sticaz.z.i!!!
Debosciati e pagliacci vediamo cosa farete da qui alla fine
CArie paiasu cuntabale vattene
La cosa più importante è l’ultima frase
d’aversamente mister, con queste minkiate puoi prendere per i fondelli un mikechannon o uno scimpanzelli, non noi … vedi di andare a farti fottere col tuo presinientino di merd@, e alla svelta, piciu !
Non importa D’aversa, non preoccuparti, anzi hai fatto un favore ai bete’ così hanno da raccontarsi qualcosa, del resto se vinci hai capito tutto se perdi ( o pareggi…) sei nessuno,servo del padrone ecc ecc
Praticamente un mix tra Aristotele,San Francesco e Antonella Elia.
“Pareggio ? Non sarei contento”
chi ha fatto questa dichiarazione prima della partita ?
1) il d’aversamente allenatore della cariese
2) il sorcio unico della cariese
3) michele cannone, il cairota orgoglione
indovina miché !