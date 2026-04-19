La spiegazione del tecnico del Torino D’Aversa per la fascia di capitano data a Biraghi: “Incomprensione in campo”

Era il 31′ della ripresa di Cremonese-Torino quando il tecnico del Toro, Roberto D’Aversa, decideva di mandare in campo Biraghi al posto di Obrador. Fin qui non ci sarebbe apparentemente nulla di strano se non fosse per un episodio che ha fatto sorgere a tifosi e addetti ai lavori qualche dubbio. Si tratta ovviamente del passaggio della fascia di capitano proprio a Biraghi, apparentemente inspiegabile. Con Maripan già sostituito, alla concomitante uscita di Vlasic (per Anjorin) ci si sarebbe aspettati che la fascia, lasciata dal capitano granata nelle mani del centrocampista inglese venisse consegnata ad uno tra Ginetis e Coco. In fatto di anzianità, infatti, sarebbero stati proprio loro i “papabili” vicecapitano in campo in quel momento.

L’errore di Anjorin

La domanda sorge dunque spontanea: perchè Biraghi? Nessun mistero: a chiarire la situazione ci pensa infatti proprio il tecnico granata D’Aversa che, in conferenza stampa, spiega come in realtà si sia trattato semplicemente di un banale errore proprio di Anjorin: “C’è stata qualche incomprensione in campo. Il vicecapitano era Gineitis ma Anjorin, per velocizzare in campo ha consegnato la fascia a Biraghi. Il vicecapitano sulla distinta era Gineitis“.