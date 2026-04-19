Il simbolo del Torino Paolo Pulici ha indossato una fascia con una scritta contro Cairo al pranzo del Toro Club Alto Canavese

Il simbolo granata Paolo Pulici ha sempre avuto un pensiero critico nei confronti dell’attuale dirigenza del Torino per vari motivi: dal Filadelfia sempre chiuso all’assenza di personalità granata all’interno dell’organico, in grado di trasmettere storia e valori del club. Non sorprende quindi che proprio lui abbia posato al pranzo del Toro Club “Valli Alto Canavese Priacco” con una fascia al braccio con la scritta “Cairo Vattene”, diventata il motto di quella fetta di tifoseria che vorrebbe la cessione del club da parte del presidente Cairo.

Ecco la foto: