Il funerale del piccolo Ismael si è celebrato oggi a Torino, con la presenza di numerose persone tra cui alcuni rappresentanti del Torino

Si è celebrato oggi in mattinata il funerale del piccolo Ismael Pistis, il bambino di 8 anni che ha perso la vita in un incidente in moto il giorno di Pasqua. Il funerale si è svolto nella chiesa di San Secondo Martire, gremita di persone per ricordare il piccolo Ismael. Presenti al funerale, oltre ovviamente ai familiari del bambino, le maestre di scuola, i compagni classe e i compagni di calcio dell’Under 8 del Torino, squadra nel quale giocava Ismael, tutti con le lacrime agli occhi per la sua prematura scomparsa. Presente inoltre una delegazione del Torino FC, tra cui il direttore operativo Alberto Barile.

Terminata la celebrazione, prima di lasciar volare i numerosi palloncini bianchi preparati apposta per ricordare Ismael, i bambini suoi compagni e amici si sono stretti in un abbraccio attorno alla bara.

Le parole delle maestre

Le parole delle maestre di Ismael in occasione del funerale di quest’oggi: “Eri un bimbo curioso, avevi il desiderio di sapere tutto. Amavi i documentari . Continua a sorriderci da lassù” e ancora “Grazie per averci insegnato che la vita è un’avventura che va vissuta con il sorriso. Lo ricorderemo non per il silenzio di oggi, ma per il rumore che faceva. Essere tua insegnante è stato un privilegio”, come riporta La Stampa.