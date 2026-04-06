Il piccolo Ismael Pistis, morto a seguito di un incidente nel giorno di Pasqua, mentre era in moto col papà, giocava nell’Under 8 del Torino

Giocava nell’Under 8 il piccolo Ismael Pistis, il bimbo di 8 anni che ieri pomeriggio è morto a seguito di un incidente sulla Torino-Piacenza, all’altezza di Asti, mentre era in moto con il suo papà. Ismael giocava nell’Under 8 del Torino. Il piccolo stava rientrando a Torino insieme ai genitori: la mamma, in auto, seguiva la moto che trasportava Ismael e il suo papà.

Il cordoglio del Torino

Poco fa il club granata ha espresso la propria vicinanza alla famiglia: alla mamma, Antonia, al papà Marco e a tutti i familiari. “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, attoniti e profondamente addolorati per la terribile notizia, si stringono con affetto attorno alla famiglia Pistis nel ricordo del caro Ismael Pistis, strappato a soli otto anni all’affetto dei suoi cari in un incidente stradale nel giorno di Pasqua”, si legge nella nota.

“Ismael era un giovane calciatore del Torino Football Club nella categoria Under 8. Un bimbo felice a cui non mancava mai il sorriso, capace di trasmettere ogni giorno allegria e spensieratezza a tutti. Ogni bambino è speciale e Ismael lo era dentro e fuori dal campo: sempre educato, ordinato e rispettoso. Tra i dirigenti e gli allenatori che lo hanno conosciuto resterà sempre viva la sua genuina passione per il Toro, quel Toro che tanto amava da aver trasformato la sua cameretta come un angolo della Curva Maratona”.