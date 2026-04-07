L’allenatore aveva 80 anni e le sue condizioni si erano aggravate dopo il ricovero in ospedale

Aveva 80 anni, Mircea Lucescu (ne avrebbe compiuti 81 il prossimo 29 luglio), e da una settimana era ricoverato in ospedale a Bucarest. Nelle ultime 24 ore era in coma indotto: dopo un malore in allenamento il 29 marzo scorso aveva accusato due infarti mentre già si trovava nella struttura ospedaliera di Bucarest. In Italia aveva allenato Pisa, Inter e Brescia e fino a pochi giorni fa era regolarmente in panchina, come ct della Nazionale della Romania.