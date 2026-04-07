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L’allenatore aveva 80 anni e le sue condizioni si erano aggravate dopo il ricovero in ospedale

Aveva 80 anni, Mircea Lucescu (ne avrebbe compiuti 81 il prossimo 29 luglio), e da una settimana era ricoverato in ospedale a Bucarest. Nelle ultime 24 ore era in coma indotto: dopo un malore in allenamento il 29 marzo scorso aveva accusato due infarti mentre già si trovava nella struttura ospedaliera di Bucarest. In Italia aveva allenato Pisa, Inter e Brescia e fino a pochi giorni fa era regolarmente in panchina, come ct della Nazionale della Romania.

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ultimo aggiornamento: 07-04-2026

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Berggreen
Berggreen
50 minuti fa

Uno dei più grandi, anche come persona. È giusto fare un articolo su di lui, come sarebbe stato giusto scrivere 2 righe sulla scomparsa di Savoldi e Robertson,grandi miti del calcio che fu.

Last edited 46 minuti fa by Berggreen
Fandango
Fandango
1 ora fa

Odihnește-te în pace, ciao mister.

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