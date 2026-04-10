A guidare la nazionale italiana durante le amichevoli di giugno sarà il tecnico dell’U21 Silvio Baldini
In occasione delle amichevoli di giugno, a guidare la Nazionale maggiore sarà il tecnico della Nazionale U21 Silvio Baldini ,che sarà accompagnato dal suo staff. In attesa di scoprire il nuovo nome che guiderà gli azzurri, spetterà a Baldini il ruolo di allenatore negli impegni di giugno.
Le amichevoli di giugno
Le gare della Nazionale Italiana saranno due e si disputeranno durante la prima settimana di giugno: La prima è fissata per mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg, dove affronterà il Lussemburgo. La seconda si disputerà domenica 7 giugno (ore 20.45) al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, contro la Grecia.
Propongo una bella amichevole estiva contro il Gubbio di Mimmo di Carlo. Cosi’ magari assistiamo al secondo round del campionato di calci in cuIo
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