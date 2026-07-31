Il Torino piange la scomparsa di Giuseppe Stella, che per oltre vent’anni ha lavorato al Torino in qualità di magazziniere

Il mondo granata si stringe intorno alla famiglia di Beppe Stella, storico magazziniere del Torino, che da oltre vent’anni ricopriva questo ruolo. Tramite un comunicato il Torino ha comunicato la notizia, queste le parole della società: Il Presidente Urbano Cairo, unitamente al Consiglio di Amministrazione, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori, agli allenatori, ai calciatori e al Settore giovanile, si stringe con affetto intorno alla moglie Rosi, al figlio Antonino, a tutti i parenti e ai tantissimi amici nel commosso ricordo del caro Beppe.