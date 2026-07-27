Il presidente della Federazione Italiana ha concesso qualche parola ai giornalisti dopo il caos intorno alla nomina del ct della nazionale

Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Giovani Malagò, ha rilasciato qualche parola ai giornalisti all’uscita della sede della FIGC. Riguardo la nomina del ct della nazionale italiana ha detto: “A breve saprete tutto”. Alle parole del Ministro Abodi, che ha definito questa situazione una “brutta figura”, il presidente ha risposto: “Bisogna vedere chi l’ha fatta…”.