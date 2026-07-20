L’ex calciatore inglese, vincitore di due Palloni d’Oro, aveva 75 anni. Era stato anche ct della propria nazionale

Il mondo del calcio è in lutto: è morto all’età di 75 anni Kevin Keegan. Da tempo l’ex attaccante lottava contro una malattia. La sua carriera da calciatore è stata principalmente legata al Liverpool, con cui ha vinto anche due Coppe Uefa e una Coppa dei Campioni. Keegan è stato anche per due volte di fila Pallone d’Oro, un premio che gli è stato consegnato prima nel 1978 e poi nel 1979.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha iniziato la carriera da allenatore ed è stato anche il ct della nazionale inglese che ha guidato anche all’Europeo del 2000.