Il Tribunale di Torino ha indicato la sospensione dell’agente che avrebbe colpito la testa del tifoso bianconero

Niente arresti domiciliari. Il GIP ha respinto la richiesta della Procura ma ha disposto la sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio per un anno per l’agente accusato di aver, prima del match tra Juventus e Torino, colpito con un lacrimogeno Marco Basoccu, tifoso della Juventus, chiedendo che l’imputato venga messo agli arresti domiciliari. La vicenda è stata dettagliatamente analizzata ttraverso le testimonianze dei presenti e alcuni video registrati dai presenti. Venerdì scorso, l’agente è stato interrogato. Ora è arrivata la decisione del giudice.

La decisione del giudice

Il giudice ha deciso di sospendere l’agente dal proprio servizio per 12 mesi, ma nonostante ciò ha rifiutato la richiesta della Procura torinese secondo cui questi sarebbe dovuto finire agli arresti domiciliari.