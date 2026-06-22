Al termine delle votazioni tenutesi nella giornata di lunedì 22 giugno, è stato deciso ufficialmente chi sarà il nuovo presidente della FIGC
Il Consiglio Federale della FIGC, nella giornata di lunedì 22 giugno, al termine dell’assemblea conclusa con le votazioni, ha designato il nuovo presidente della Federazione. A ricevere ufficialmente la nomina è stato Giovanni Malagò, che ha ottenuto la maggioranza con il 68,58% dei voti.
Dalla padella alla brace!
Era gia’ tutto previsto . Questo e’ il rinnovamento della figc lega calcio. Adesso ritorna pure mancini che sara’ pur un buon allenatore ma si e’ comportato in modo vigliacco e quindi e giusto riprenderlo.Sembra quasi di essere al toro . Lo schifo non ha limiti poi si parla di… Leggi il resto »