Al termine delle votazioni tenutesi nella giornata di lunedì 22 giugno, è stato deciso ufficialmente chi sarà il nuovo presidente della FIGC

Il Consiglio Federale della FIGC, nella giornata di lunedì 22 giugno, al termine dell’assemblea conclusa con le votazioni, ha designato il nuovo presidente della Federazione. A ricevere ufficialmente la nomina è stato Giovanni Malagò, che ha ottenuto la maggioranza con il 68,58% dei voti.