Il mondo granata si stringe intorno all’allenatore della Primavera per la scomparsa degli zii in seguito ad un incidente stradale

Il Torino si stringe intorno a Francesco Baldini, allenatore della Primavera, colpito da un tragico lutto. Sono morti gli zii, Paolo Cosci e Graziella Baldini in seguito all’incidente stradale avvenuto sulla Rieti-Terni. Tramite un comunicato, il Torino ha espresso la propria vicinanza all’allenatore e alla sua famiglia: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto a Francesco Baldini, allenatore della squadra Primavera, nel ricordo degli zii Graziella Baldini e Paolo Cosci tragicamente scomparsi nell’incidente stradale sulla Rieti-Terni. A tutta la famiglia Baldini, ai parenti e ai tantissimi amici il profondo cordoglio e il fraterno abbraccio del mondo granata.“