La disposizione della Federazione nel ricordo di Franco Baresi, morto questa mattina

Questa mattina è stata purtroppo annunciata la morte di Franco Baresi, storico capitano e difensore del Milan e pilastro per anni della nazionale italiana di calcio. In seguito a un tale triste avvenimento la Federazione ha dato delle direttive obbligatorie in vista delle partite che si giocheranno nei prossimi giorni.

La FIGC ha da poco stabilito un minuto di raccoglimento prima dell’inizio di tutte le partite amichevoli della giornata di oggi e dell’imminente weekend.