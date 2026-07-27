Dopo poco più di due settimane, Maldini e Leonardo si sono dimessi rispettivamente dal ruolo di direttore tecnico e di Advaisor

E’ durata appena 16 giorni l’era di Paolo Maldini e Leonardo al timone della nazionale italiana. A seguito dell’esclusione di Andrea Pirlo dai candidati per la panchina dell’Italia, i due hanno scelto di presentare le proprie dimissioni al numero uno FIGC Malagò.

Ora tutto è da rifare: serve un dt (tra i nomi quello di Chiellini) e soprattutto un commissario tecnico. I nomi? Quelli dei soliti due: Antonio Conte (spinto dai club di Serie A) e Roberto Mancini.